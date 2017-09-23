Пожежа на військовому складі: ДержНС проведе розмінування

Держслужба з надзвичайних ситуацій залучить 10 піротехнічних груп для проведення розмінування с. Новоянисоль та території складу боєприпасів ЗСУ у Донецькій області після пожежі.

Про це йдеться у повідомленні ДержНС.

"На 23 вересня заплановано залучення 10 піротехнічних груп для проведення розмінування с. Новоянисоль та безпосередньо території складу боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Також планується провести побудинковий обхід с. Новоянисоль з метою виявлення пошкоджень та їх характеру приватних будинків, встановлення збитків від надзвичайної ситуації.

Населенню буде надано допомогу з усунення наслідків пошкоджень будинків, у разі необхідності та проведено роботу слідчо-оперативної групи з визначення причин пожежі.

За даними ДержНС, в результаті детонації боєприпасів сталося займання двох господарчих споруд у розташованому поруч населеному пункті. Станом на 6:00 23 вересня було ліквідовано 13 загорянь на території селища, наразі пожеж на території села немає. Пожежу на складі локалізовано о 01:30 23 вересня, ліквідовано - о 05:47. Даних про постраждалих на цей час немає.

"У готовності перебувають пасажирські автобуси для проведення евакуації населення з с.Новоянисоль та 500 місць для розміщення евакуйованого населення. Село самостійно залишили близько 60 осіб", - повідомили у ДержНС.

Як відомо, 22 вересня територія військового складу однієї з військових частин загорілася внаслідок пожежі на полях сільськогосподарських виробників поблизу н.п. Новоянисоль Нікольського району Донецької області.

В оперативному командуванні "Південь", яке дислокується у вказаній військчастині, повідомили , що загрози життю місцевих мешканців та військовослужбовців немає, завершуються заходи з локалізації наслідків пожежі.

Українська правда