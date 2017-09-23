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Пожар на военном складе: ГосЧС проведет разминирование

Суббота, 23 сентября 2017, 10:26

Госслужба по чрезвычайным ситуациям проведет разминирование с. Новоянисоль и территории склада боеприпасов ВСУ в Донецкой области после пожара.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС.

"На 23 сентября запланировано привлечение 10 пиротехнических групп для проведения разминирования с. Новоянисоль и непосредственно территории склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также планируется провести подомовой обход с. Новоянисоль с целью выявления повреждений и их характера частных домов, установления убытков от чрезвычайной ситуации.

Населению будет оказана помощь по устранению последствий повреждений домов в случае необходимости и проведена работа следственно-оперативной группы по определению причин пожара.

По данным ГосЧС, в результате детонации боеприпасов произошло возгорание двух хозяйственных сооружений в расположенном рядом населенном пункте. По состоянию на 6:00 23 сентября было ликвидировано 13 возгораний на территории поселка, в настоящее время пожаров на территории села нет. Пожар на складе локализован в 1:30 23 сентября, ликвидировано - в 5:47. Данных о пострадавших на данный момент нет.

"В готовности находятся пассажирские автобусы для проведения эвакуации населения из с.Новоянисоль и 500 мест для размещения эвакуированного населения. Село самостоятельно покинули около 60 человек", - сообщили в ГосЧС.

Как известно, 22 сентября территория военного склада одной из воинских частей загорелась в результате пожара на полях сельскохозяйственных производителей вблизи н.п.  Новоянисоль Никольского района Донецкой области.

В оперативном командовании "Юг", которое дислоцируется в указанной воинской части, сообщили, что угрозы жизни местных жителей и военнослужащих нет, завершаются мероприятия по локализации последствий пожара.

Украинская правда

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Темы: МинобороныДонецкая областьВооруженные силычрезвычайное происшествие
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