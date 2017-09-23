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Мосійчук зізнався, що прийшов на прямий ефір ТБ напідпитку

Субота, 23 вересня 2017, 11:54
Мосійчук зізнався, що прийшов на прямий ефір ТБ напідпитку

Нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук зізнався, що прийшов на прямий ефір передачі "Zіткнення" напідпитку.

Про це Мосійчук заявив у відповідь на репліки його опонента у студії, екс-нардепа від ПР Інни Богословської. 

Мосійчук залишив студію посеред прямого ефіру, звинувативши Богословську у спекуляції історією його тримання у СІЗО. У свою чергу Богословська заявила, що не варто допускати до студії людей, "від яких пахне алкоголем".

"Я приїхав щойно з прийому у посла Вірменії, я керівник групи дружби "Вірменія - Україна", і я пригублював (на прийомі) шампанське. Всього найкращого", - заявив Мосійчук і залишив студію. 

Українська правда 

Теми: Мосійчук
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