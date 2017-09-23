Мосийчук признался, что пришел на эфир ТВ навеселе

Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук признался, что пришел на прямой эфир передачи "Zиткнення" навеселе.

Об этом Мосийчук заявил в ответ на реплики его оппонента в студии, экс-нардепа от ПР Инны Богословской.

Мосийчук покинул студию посреди прямого эфира, обвинив Богословскую в спекуляции историей его заключения в СИЗО. В свою очередь Богословская заявила, что не стоит допускать в студию людей, "от которых пахнет алкоголем".

"Я приехал только что с приема у посла Армении, я руководитель группы дружбы "Армения - Украина", и я пригубил (на приеме) шампанское. Всего хорошего", - заявил Мосийчук и покинул студию.

Украинская правда