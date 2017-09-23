Новий військовий прокурор сил АТО не служив та прославився п'яним водінням

Новий керівник Військової прокуратури сил АТО Олег Ціцак задекларував будинок на 480 "квадратів", два авто, квадроцикл та байк Harley-Davidson.

Це видно у його декларації за 2016 рік, пише"Bihus.info".

Ціцак володіє спортивним автомобілем BMW M5 2009 року випуску, Peugeot 307 2005 року випуску, квадроциклом Kawasaki 360 та брендовим мотоциклом Harley-Davidson Night Rod Special.

Також прокурор вказав у декларації право користування ще одним квадроциклом Yamaha Grizzly, кросовером Nissan Qashqai та причепом для транспортування мототехніки Excalibur S2-1500.

BMW M5

Harley-Davidson Night Rod Special

Також прокурор задекларував будинок площею 480 кв. м у селі Сторожниця поблизу Ужгорода та чверть квартири у Мукачеві на 90 "квадратів". А його дружина Людмила у 2016 році орендувала 50-метрову квартиру в Польщі.

Окрім цього, Ціцак володіє двома дорогими годинниками та гладкоствольною рушницею Merkel DF 65T та зберігає готівкою 120 тисяч гривень.

"Як раніше з’ясувала закарпатська правозахисниця Лариса Ступак, службу у Збройних Силах України Олег Ціцак ніколи не проходив, а військове звання "майор юстиції" йому було присвоєне в 2015 році у процесі переатестації. Також у 2014 році він прославився тим, що був затриманий ДАІ за керування автомобілем у нетверезому вигляді", - зазначає видання.

Як відомо, 21 вересня генпрокурор Юрій Луценко представив нового керівника Військової прокуратури сил АТО Олега Ціцака.

Луценко охарактеризував новопризначеного прокурора як дієвого і активного керівника та висловив переконання у його здатності правильно організувати роботу.