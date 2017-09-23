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Новый военный прокурор сил АТО не служил и прославился пьяным вождением

Суббота, 23 сентября 2017, 17:52
Новый военный прокурор сил АТО не служил и прославился пьяным вождением

Новый руководитель Военной прокуратуры сил АТО Олег Цицак задекларировал дом на 480 "квадратов", два авто, квадроцикл и байк Harley-Davidson.

Это видно в его декларации за 2016 год, передает "Bihus.info".

Цицак обладает спортивным автомобилем BMW M5 2009 года выпуска, Peugeot 307 2005 года выпуска, квадроциклом Kawasaki 360 и брендовым мотоциклом Harley-Davidson Night Rod Special.

Также прокурор указал в декларации право пользования еще одним квадроциклом Yamaha Grizzly, кроссовером Nissan Qashqai и прицепом для транспортировки мототехники Excalibur S2-1500.

 
BMW M5
 
Harley-Davidson Night Rod Special

Также прокурор задекларировал дом площадью 480 кв. м в селе Сторожница возле Ужгорода и четверть квартиры в Мукачево на 90 "квадратов". А его жена Людмила в 2016 году арендовала 50-метровую квартиру в Польше.

Кроме этого, Цицак обладает двумя дорогими часами и гладкоствольным ружьем Merkel DF 65T и сохраняет наличными 120 тысяч гривен.

"Как ранее выяснила закарпатская правозащитница Лариса Ступак, службу в Вооруженных Силах Украины Олег Цицак никогда не проходил, а воинское звание "майор юстиции" ему было присвоено в 2015 году в процессе переаттестации. Также в 2014 году он прославился тем, что был задержан ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом виде", - отмечает издание.

Как известно, 21 сентября генпрокурор Юрий Луценко представил нового руководителя Военной прокуратуры сил АТО Олега Цицака.

Луценко охарактеризовал новоназначенного прокурора как действенного и активного руководителя и выразил уверенность в его способности правильно организовать работу.

Темы: декларацииАТОпрокуратура
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