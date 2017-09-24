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Доба в АТО: 18 обстрілів, загинув один український захисник

Неділя, 24 вересня 2017, 07:58
Доба в АТО: 18 обстрілів, загинув один український захисник

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 18 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій загинув один український захисник.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Минулий день у районі проведення АТО завершився активізацією обстрілів українських позицій з боку противника. Якщо до 18 години кількість вогневих провокацій була незначною, то ввечері і вночі ворог відкривав вогонь на усіх напрямках використовуючи, здебільшого, гранатомети і стрілецьку зброю. 

Так, на Донецькому напрямку російсько-окупаційні угруповання тричі били з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисниках Авдіївської промзони. З цієї ж зброї окупанти обстрілювали укріплення ЗСУ поблизу шахти Бутівка і Світлодарська.

У районі Кам’янки загарбники, під час майже двохгодинного обстрілу, застосовували міномет калібру 82 міліметри. Крім того, наприкінці доби під ворожий вогонь зі стрілецької зброї двічі потрапили опорні пункти сил АТО на підступах до Невельського.

На Приморському напрямку факти застосування противником гранатометів зафіксовані поблизу Гнутового і Водяного. Поблизу Широкиного працював великокаліберний кулемет загарбників. 

На Луганському напрямку бойовики тричі відкривали вогонь із різних видів гранатометів у районі Кримського, а великокаліберний кулемет бив на околицях Новотошківського. 

Як зазначили у штабі, сили АТО 10 разів відкривали вогонь у відповідь, коли виникала пряма загроза життю українських військових.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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