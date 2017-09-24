Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сутки в АТО: 18 обстрелов, погиб один украинский защитник

Воскресенье, 24 сентября 2017, 07:58
Сутки в АТО: 18 обстрелов, погиб один украинский защитник

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий погиб один украинский защитник.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Прошедший день в районе проведения АТО завершился активизацией обстрелов украинских позиций со стороны противника. Если до 18 часов количество огневых провокаций было незначительным, то вечером и ночью враг открывал огонь по всем направлениям используя, в основном, гранатометы и стрелковое оружие.

Так, на Донецком направлении российско-оккупационные группировки трижды били из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Авдеевской промзоны. Из этого же оружия оккупанты обстреливали укрепления ВСУ вблизи шахты Бутовка и Светлодарска.

В районе Каменки захватчики, во время почти двухчасового обстрела, применяли миномет калибра 82 миллиметра. Кроме того, в конце суток под вражеский огонь из стрелкового оружия дважды попали опорные пункты сил АТО на подступах к Невельскому.

На Приморском направлении факты применения противником гранатометов зафиксированы вблизи Гнутового и Водяного. Вблизи Широкиного работал крупнокалиберный пулемет захватчиков.

На Луганском направлении боевики трижды открывали огонь из разных видов гранатометов в районе Крымского, а крупнокалиберный пулемет бил в окрестностях Новотошковского.

Как отметили в штабе, силы АТО 10 раз открывали огонь в ответ, когда возникала прямая угроза жизни украинских военных.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
АТО
Кабмин разрешил выезд за границу членам семей погибших и пропавших без вести в АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: