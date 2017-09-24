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Умовний термін Семені будь-якої миті може змінитися на реальний - адвокат

Неділя, 24 вересня 2017, 13:20
Умовний термін Семені будь-якої миті може змінитися на реальний - адвокат

Умовний термін для журналіста Миколи Семени може будь-якої миті змінитися на реальне позбавлення волі.

Таку думку висловив один із адвокатів Семени Олександр Попков, пише "Крим.Реалії". 

"Він не має права порушувати правила дорожнього руху, переходити дорогу на червоне світло, наприклад, здійснювати інші порушення. Інакше це умовне позбавлення волі може повністю перетворитися на реальне позбавлення волі, як, наприклад, було у справі Євгена Вітішко, якому суд змінив умовне засудження на три роки колонії", – зазначив адвокат.

Як відомо, 22 вересня суд у анексованому Криму оголосив вирок кримському журналісту, автору "Радіо Свобода" і "Крим.Реалії" Миколі Семені - 2,5 роки умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю впродовж 3 років. Комп'ютер журналіста, згідно з рішенням суду, конфіскований.

Семена звинувачується російською владою у публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому пред'явили офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. В цей час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Сам Семена заявляє, що у своїх матеріалах він реалізовував право на "вільне вираження думки".

Теми: Кримсуд
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