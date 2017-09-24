Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Условный срок Семене в любой момент может измениться на реальный - адвокат

Воскресенье, 24 сентября 2017, 13:20
Условный срок Семене в любой момент может измениться на реальный - адвокат

Условный срок для журналиста Николая Семены может в любой момент измениться на реальное лишение свободы.

Такое мнение высказал один из адвокатов Семены Александр Попков, пишет "Крым.Реалии".

"Он не имеет права нарушать правила дорожного движения, переходить дорогу на красный свет, например, осуществлять другие нарушения. Иначе это условное лишение свободы может полностью превратиться в реальное лишение свободы, как, например, было в деле Евгения Витишко, которому суд изменил условное осуждение на три года колонии", - отметил адвокат.

Как известно, 22 сентября суд в аннексированном Крыму объявил приговор крымском журналисту, автору "Радио Свобода" и "Крым. Реалии" Николаю Семене - 2,5 года условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью в течение 3 лет. Компьютер журналиста, согласно решению суда, конфискован.

Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему предъявили официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте "Крым.Реалии" статью. В это время журналист находится под подпиской о невыезде.

Сам Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное волеизъявление".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: