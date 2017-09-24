Условный срок Семене в любой момент может измениться на реальный - адвокат

Условный срок для журналиста Николая Семены может в любой момент измениться на реальное лишение свободы.

Такое мнение высказал один из адвокатов Семены Александр Попков, пишет "Крым.Реалии".

"Он не имеет права нарушать правила дорожного движения, переходить дорогу на красный свет, например, осуществлять другие нарушения. Иначе это условное лишение свободы может полностью превратиться в реальное лишение свободы, как, например, было в деле Евгения Витишко, которому суд изменил условное осуждение на три года колонии", - отметил адвокат.

Как известно, 22 сентября суд в аннексированном Крыму объявил приговор крымском журналисту, автору "Радио Свобода" и "Крым. Реалии" Николаю Семене - 2,5 года условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью в течение 3 лет. Компьютер журналиста, согласно решению суда, конфискован.

Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему предъявили официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте "Крым.Реалии" статью. В это время журналист находится под подпиской о невыезде.

Сам Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное волеизъявление".