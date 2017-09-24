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П'яні росіяни посадили на мілину вантажне судно біля берегів Швеції

Неділя, 24 вересня 2017, 14:51

Поліція Швеції затримала двох російських морських офіцерів, які посадили на мілину 80-метрове судно, що перевозило 44 тисячі літрів дизельного пального.

Про це повідомляє Aftonbladet, передає "Європейська правда".

Вантажний корабель сів на мілину (близько 90 см) сьогодні вночі в п’яти кілометрах на південь від шведського острова Оскарсхамн.

 

Корабель йшов під прапором Фарерських островів. На борту був філіппінський екіпаж, яким керували двоє російських офіцерів.

Судно виявили шведські лоцмани, потім до нього прибули берегова охорона та поліція. Поліцейські спочатку знайшли 37-річного капітана, який був на чергуванні. Вони встановили, що той був у нетверезому стані.

Інший росіянин - 50-річний штурман, в цей час перебував у стерновій рубці, намагаючись змістити корабель з мілини. Необхідна глибина для такого судна складає мінімум 5 метрів.

 

Їх обох доставили у відділок поліції і взяли кров на аналіз. Виявилося, що рівень алкоголю в обох перевищував 1 проміле.

Однак, історія на цьому не закінчилася. Поліції довелося пізніше відвезти одного з офіцерів на судно, щоб він дав вказівки екіпажу, адже ніхто більше не має на це юрисдикції.

Берегова охорона оглянула судно і не виявила пошкоджень, витоку дизелю в море не зафіксовано. Однак корабель досі залишається на мілині, і поки невідомо, коли і як його звідти знімуть.

Теми: Росіякурйоз
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