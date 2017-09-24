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Пьяные россияне посадили на мель грузовое судно у берегов Швеции

Воскресенье, 24 сентября 2017, 14:51

Полиция Швеции задержала двух российских морских офицеров, посадивших на мель 80-метровое судно, перевозившеге 44 тысячи литров дизельного топлива.

Об этом сообщает Aftonbladet, передает "Европейская правда".

Грузовой корабль сел на мель (около 90 см) сегодня ночью в пяти километрах к югу от шведского острова Оскарсхамн.

Корабль шел под флагом Фарерских островов. На борту был филиппинский экипаж, которым управляли двое российских офицеров.

 

Судно обнаружили шведские лоцманы, потом к нему прибыли береговая охрана и полиция. Полицейские сначала нашли 37-летнего капитана, который был на дежурстве. Они установили, что он был в нетрезвом состоянии.

Другой россиянин - 50-летний штурман, в этот время находился в рубке, пытаясь сместить корабль с мели. Необходимая глубины для такого судна составляет минимум 5 метров.

 

Их обоих доставили в отделение полиции и взяли кровь на анализ. Оказалось, что уровень алкоголя у обоих превышал 1 промилле.

Однако, история на этом не закончилась. Полиции пришлось позже отвезти одного из офицеров на судно, чтобы он дал указания экипажу, ведь никто больше не имеет на это юрисдикции.

Береговая охрана осмотрела судно и не обнаружила повреждений, утечки дизеля в море не произошло. Однако корабль до сих пор остается на мели, и пока неизвестно, когда и как его оттуда снимут.

Темы: Росcиякурьез
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