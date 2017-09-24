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Суд розгляне утримання Сущенка під вартою у понеділок

Неділя, 24 вересня 2017, 17:39

Московський міський суд розгляне клопотання російських слідчих про продовження терміну утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка. 

Про це повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін.

За його словами, слухання справи призначене на 10:30 25 вересня.

Як відомо, 27 червня Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою Сущенка на 3 місяці - до 30 вересня.

Кореспондента українського агентства "Укрінформ" у Франції Романа Сущенка було затримано ФСБ РФ 30 вересня 2016 року у Москві, куди він приїхав у приватних справах.

В РФ Сущенка назвали "співробітником української розвідки", який нібито  збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії РФ, що є державною таємницею.

Кримінальну справу проти українського журналіста порушено за статтею 276 УК РФ - "шпигунство".

Теми: СущенкоРосіясуд
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