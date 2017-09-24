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Суд рассмотрит содержание Сущенко под стражей в понедельник

Воскресенье, 24 сентября 2017, 17:39

Московский городской суд рассмотрит ходатайство российских следователей о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин.

По его словам, слушание дела назначено на 10:30 25 сентября.

Как известно, 27 июня Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Сущенко на 3 месяца - до 30 сентября.

Корреспондент украинского агентства "Укринформ" во Франции Роман Сущенко был задержан ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве, куда он приехал по личным делам.

В РФ Сущенко назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии РФ, что является государственной тайной.

Уголовное дело против украинского журналиста возбуждено по статье 276 УК РФ - "шпионаж".

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Темы: СущенкоРосcиясуд
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