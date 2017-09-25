У Раді кажуть, що для перевірки Демчишина не вистачило даних від МВС

Апарат Верховної Ради не завершив люстраційну перевірку екс-міністра енергетики й вугільної промисловості Володимира Демчишина до його звільнення у зв'язку з ненаданням Міністерством внутрішніх справ необхідної інформації.



Про це йдеться у відповіді апарату парламенту на запит "Українських новин".



Демчишина призначили міністром енергетики 2 грудня 2014 року.



25 грудня 2014 року в апараті Верховної Ради почали його люстраційну перевірку.



Станом на дату звільнення, 14 квітня 2016 року, у зв'язку з обранням нового складу Кабінету міністрів, перевірку так і не було завершено.



"Щодо міністра енергетики та вугільної промисловості Демчишина В.В. повідомляємо, що Міністерство внутрішніх справ не надало в апарат Верховної Ради інформацію щодо проведення перевірки, передбаченої законом "Про очищення влади", у зв'язку з чим перевірка на дату його звільнення з посади 14 квітня 2016 року не завершена", – повідомив апарат ВР.



Як відомо, Демчишин є єдиним членом попереднього складу уряду, який не пройшов люстраційну перевірку під час перебування на посаді.



Із 27 серпня по 3 грудня 2014 року він очолював Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики й комунальних послуг. Із 2 грудня 2014 року був міністром енергетики та вугільної промисловості.





Після звільнення з поста міністра Демчишина призначили членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" за квотою Адміністрації президента.