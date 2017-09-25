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В Раде говорят, что для проверки Демчишина не хватило данных от МВД

Понедельник, 25 сентября 2017, 09:39

Аппарат Верховной Рады не завершил люстрационную проверку экс-министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина до его увольнения в связи с непредоставлением Министерством внутренних дел необходимой информации.

Об этом говорится в ответе аппарата парламента на запрос "Українських новин".

Демчишин был назначен министром энергетики 2 декабря 2014 года.

25 декабря 2014 года в аппарате Верховной Рады начали его люстрационную проверку.

По состоянию на дату увольнения, 14 апреля 2016 года, в связи с избранием нового состава Кабинета министров, проверка так и не была завершена.

"Относительно министра энергетики и угольной промышленности Демчишина В.В. сообщаем, что Министерство внутренних дел не предоставило в аппарат Верховной Рады информацию относительно проведения проверки, предусмотренной законом "Об очищении власти", в связи с чем проверка на дату его увольнения с должности 14 апреля 2016 года не завершена", – сообщил аппарат ВР.

Как известно, Демчишин является единственным членом предыдущего состава правительства, который не прошел люстрационную проверку во время пребывания на должности.

С 27 августа по 3 декабря 2014 года он возглавлял Национальную комиссию, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Со 2 декабря 2014 года был министром энергетики и угольной промышленности.

После увольнения с поста министра Демчишина назначили членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" по квоте Администрации президента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: люстрацияДемчишинМВДВерховная Рада
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