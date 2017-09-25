Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Петренко очікує, що Рада проголосує за Службу фінрозслідування до грудня

Понеділок, 25 вересня 2017, 16:25

Міністр юстиції Павло Петренко сподівається на прийняття Верховною Радою закону про створення Служби фінансових розслідувань до кінця осені.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні, передають Українські Новини.

"Дуже розраховую, що цієї осені український парламент прийме новий закон про Службу фінансових розслідувань", - сказав він.

Петренко підкреслив, що дана служба повинна мати повну процесуальну і функціональну незалежність, закріплену на законодавчому рівні.

Він додав, що розслідуванням економічних злочинів повинен займатися професійний правоохоронний орган, яким і буде дана служба.

Як відомо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозував початок роботи Служби фінансових розслідувань із 2018 року.

Наприкінці 2016 року через технічну помилку Верховна Рада фактично оголосила податкову міліцію поза законом уже з 1 січня 2017 року.

У зв'язку з цим Мінфін підготував законопроект про створення Фінансової поліції.

"Українська правда" у Threads

Теми: податкиМінфінВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
податки
Економічні новини 30 червня: Рада повертає довоєнні податки, оцінка збитків від вибуху на Каховській ГЕС
МВФ погодився надати додатковий час на скасування в Україні 2% "спрощенки"
ВР ухвалила закон про електронну акцизну марку і перенесла дату введення на два роки
Останні новини
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
Усі новини...
Реклама: