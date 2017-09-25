Петренко ожидает, что ВР проголосует за службу финрасследований до декабря
Министр юстиции Павел Петренко надеется на принятие Верховной Радой закона о создании Службы финансовых расследований до конца осени.
Об этом он сказал во время встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине, передают Украинские Новости.
"Очень рассчитываю, что этой осенью украинский парламент примет новый закон о Службе финансовых расследований", - сказал он.
Петренко подчеркнул, что данная служба должна иметь полную процессуальную и функциональную независимость, закрепленную на законодательном уровне.
Он добавил, что расследованием экономических преступлений должен заниматься профессиональный правоохранительный орган, которым и будет данная служба.
Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал начало работы Службы финансовых расследований с 2018 года.
В конце 2016-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона уже с 1 января 2017 года.
В связи с этим Минфин подготовил законопроект о создании финансовой полиции.