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ЗСУ ліквідовують боєприпаси після пожежі на військовому складі

Понеділок, 25 вересня 2017, 17:08

Після пожежі, що виникла на військовому складі поблизу населеного пункту Новоянисоль на Донеччині, військовослужбовці Збройних Сил очистили від вибухонебезпечних предметів 0,5 га території.  

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що для очищення території військового об’єкту залучено 4 одиниці спеціальної техніки.

Пошук вибухонебезпечних предметів та розмінування внутрішнього периметру території військового складу здійснюють 4 групи розмінування ЗС України.

"На даний момент від вибухонебезпечних предметів очищено 0,5 га території. Частина знайдених боєприпасів, які не підлягали перевезенню, були ліквідовані на місці, решту було вивезено до облаштованих місць утилізації" - цитує прес-служба начальника інженерної служби військової частини полковника Андрія Галдака.

Також він додав, що групами розмінування українських збройних сил очищені шляхи під’їзду до місць зберігання боєприпасів. Зокрема, до сховища, яке вціліло внаслідок пожежі.

"Усі боєприпаси, які зберігалися на військових складах вже вивезено. Все робиться для того, щоб ліквідувати наслідки пожежі та вибухів і передати територію військового об’єкту місцевим органам влади", - сказав Галдак.

Як відомо,  22 вересня територія військового складу однієї з військових частин загорілася внаслідок пожежі на полях сільськогосподарських виробників поблизу н.п. Новоянисоль Нікольського району Донецької області.

В оперативному командуванні "Південь", яке дислокується у вказаній військчастині, повідомили, що ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Також повідомлялося, що Держслужба з надзвичайних ситуацій залучить 10 піротехнічних груп для проведення розмінування н.п. Новоянисоль та території складу боєприпасів ЗСУ у Донецькій області після пожежі.

Українська правда

Теми: МіноборониЗбройні силиДСНС
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