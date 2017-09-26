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Головного в "ЛНР" із промисловості оголосили у розшук

Вівторок, 26 вересня 2017, 11:41

Так званого "виконувача обов’язків міністра промисловості й торгівлі" терористичної організації "ЛНР" українські правоохоронці оголосили у розшук.

Прокуратура Луганської області повідомляє, що йому оголошено підозру, не називаючи імені представника т. зв. "ЛНР".  

На сайті самозваної "Ради міністрів Луганської народної республіки" вказано, що обов’язки "міністра промисловості й торгівлі" тимчасово виконує Андрій Миколайович Череватий. Він уродженець Луганська. До "в.о." Череватий був заступником "міністра".

Андрій Череватий
Андрій Череватий

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України – участь у діяльності терористичної організації.

Слідчі встановили, що у 2016 році громадянин України погодився виконувати обов’язки "міністра" і "здійснює підривну діяльність проти України".

"Оскільки псевдоміністр переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на непідконтрольній українській владі території Луганської області, його оголошено у розшук та розпочато спеціальне досудове розслідування", – повідомляє прокуратура.

Санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає як покарання позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Теми: ЛНРпрокуратураДонбассепаратизм
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