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У місії ОБСЄ підтвердили, що бойовики забрали від них свою охорону

Вівторок, 26 вересня 2017, 21:57

Представники ОРДО без попередження зняли озброєну охорону, яку надавали передовій патрульній базі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Горлівці.

Відповідну інформацію Українській правді підтвердили в СММ.

"Підтверджуємо, що у п’ятницю ввечері, 22 вересня, з передової патрульної бази СММ ОБСЄ у Горлівці зняли озброєну охорону, що надавалась так званою "ДНР", - зазначили у прес-службі місії.

"Держави-учасниці ОБСЄ встановили, що для виконання свого мандата співробітники Місії повинні мати вільний і безпечний доступ по всій Україні. Підписанти Доповнення визначили, що Спільний центр з контролю та координації сприятиме безпеці спостерігачів СММ. Крім вжиття додаткових заходів безпеки, СММ ОБСЄ регулярно взаємодіє з СЦКК, нагадуючи про їхній обов’язок забезпечувати безпеку спостерігачів Місії", - додали у заяві.

Раніше українська сторона СЦКК повідомляла, що представники окупованої частини Донецької області без попередження припинили охорону спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на підконтрольній їм території.

На думку українських представників, ці дії "мають відвертий провокаційний характер і є грубим порушенням Мандату СММ ОБСЄ".

Українська правда

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Теми: ОБСЄ
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