Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В миссии ОБСЕ подтвердили, что боевики забрали от них свою охрану

Вторник, 26 сентября 2017, 21:57

Представители ОРДО без предупреждения сняли вооруженную охрану, которую предоставляли передовой патрульной базе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке.

Соответствующую информацию Украинской правде подтвердили в СММ.

"Подтверждаем, что в пятницу вечером, 22 сентября, с передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в Горловке сняли вооруженную охрану, которая предоставлялась так называемой "ДНР", - отметили в пресс-службе миссии.

"Государства-участники ОБСЕ установили, что для выполнения своего мандата сотрудники Миссии должны иметь свободный и безопасный доступ по всей Украине. Подписанты Дополнения определили, что Совместный центр по контролю и координации будет способствовать безопасности наблюдателей СММ. Кроме принятия дополнительных мер безопасности, СММ ОБСЕ регулярно взаимодействует с СЦКК, напоминая об их обязанности обеспечивать безопасность наблюдателей Миссии", - добавили в заявлении.

Ранее украинская сторона СЦКК сообщала, что представители оккупированной части Донецкой области без предупреждения прекратили охрану наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной им территории.

По мнению украинских представителей, эти действия "имеют откровенный провокационный характер и являются грубым нарушением Мандата СММ ОБСЕ".

Украинская правда

Темы: ОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: