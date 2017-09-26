В миссии ОБСЕ подтвердили, что боевики забрали от них свою охрану

Представители ОРДО без предупреждения сняли вооруженную охрану, которую предоставляли передовой патрульной базе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке.

Соответствующую информацию Украинской правде подтвердили в СММ.

"Подтверждаем, что в пятницу вечером, 22 сентября, с передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в Горловке сняли вооруженную охрану, которая предоставлялась так называемой "ДНР", - отметили в пресс-службе миссии.

"Государства-участники ОБСЕ установили, что для выполнения своего мандата сотрудники Миссии должны иметь свободный и безопасный доступ по всей Украине. Подписанты Дополнения определили, что Совместный центр по контролю и координации будет способствовать безопасности наблюдателей СММ. Кроме принятия дополнительных мер безопасности, СММ ОБСЕ регулярно взаимодействует с СЦКК, напоминая об их обязанности обеспечивать безопасность наблюдателей Миссии", - добавили в заявлении.

Ранее украинская сторона СЦКК сообщала, что представители оккупированной части Донецкой области без предупреждения прекратили охрану наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной им территории.

По мнению украинских представителей, эти действия "имеют откровенный провокационный характер и являются грубым нарушением Мандата СММ ОБСЕ".

Украинская правда