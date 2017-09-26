Найголовніше за день

Угорщина проти зближення України з ЄС, українські компанії звинувачують у постачанні зброї до Африки, а будинок депутата Юрія Берези намагалися спалити - добірка найважливіших новин за 26 вересня на Українській правді.

Скандал дня. Уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною. Таке рішення стало відповіддю офіційного Будапешта на підписання президентом Петром Порошенком закону "Про освіту".

У свою чергу, міністр освіти та науки України засмучена заявами угорського уряду про блокування зближення України з ЄС через новий закон про освіту і заявляє, що закон не виключає вивчення угорської мови.

Про Березу. Будинок народного депутата від "Народного фронту" Юрія Берези намагався спалити невідомий чоловік. Пізніше у чоловіка лікарі виявили внутрішньочерепну травму.

Про постачання зброї в Африку. "Документи, отримані OCCRP, свідчать, що влада та компанії України зробили себе ключовою ланкою у мережі, яка постачає озброєння радянського зразка з Європи до Африки та Близького Сходу. Багато з цих видів зброї походять з країн, які є членами ЄС", - йдеться у статті Центру з викривання організованої злочинності та корупції (OCCRP).

Про Шаповала. Слідчі Генпрокуратури сконцентрувалися на одній версії теракту, внаслідок якого загинув один із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал.

Про долар по 30. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що говорити про те, що курс долара сягне 30 гривень до кінця наступного року, немає підстав.

Про безвіз з Канадою. Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що Канада не готова до активного діалогу про введення безвізового режиму з Україною та початку переговорів про "дорожню карту" щодо укладення такої угоди.

Про Білорусь. У Білорусі 29-річний громадянин отримав вирок за статтею "Участь в збройному формуванні однієї з протиборчих сторін на території іноземної держави, а так само участь у збройному конфлікті, військових діях без уповноваження держави і за відсутності ознак найманства".

На лаві підсудних опинився житель населеного пункту Постави Олексій Єршов, який брав участь у збройному конфлікті на сході України на боці терористичного угрупування "ДНР".

Про РФ. У МЗС РФ заявили, що в Україні "нічого такого не відбувається", аби поставляти ЗСУ американську зброю.