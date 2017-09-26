Главные новости дня

Венгрия против сближения Украины с ЕС, украинские компании обвиняют в поставках оружия в Африку, а дом депутата Юрия Березы пытались сжечь - подборка самых важных новостей за 26 сентября на Украинской правде.

Скандал дня. Правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной. Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Петром Порошенко закона "Об образовании".

В свою очередь, министр образования и науки Украины расстроена заявлениями венгерского правительства о блокировании сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании и заявляет, что закон не исключает изучения венгерского языка.

О Березе. Дом народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березы пытался сжечь мужчина. Позже у мужчины врачи обнаружили внутричерепную травму.

О поставках оружия в Африку. "Документы, полученные OCCRP, свидетельствуют, что власть и компании Украины сделали себя ключевым звеном в сети, которая поставляет вооружение советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток. Многие из этих видов оружия поставляются из стран, которые являются членами ЕС", - говорится в статье Центра по исследованию коррупции и организованной преступности.

О Шаповале. Следователи Генпрокуратуры сконцентрировались на одной версии теракта, в результате которого погиб один из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.

О долларе по 30. Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что говорить о том, что к концу 2018 года курс доллара достигнет 30 гривен, нет оснований.

О безвизе с Канадой. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Канада не готова к активному диалогу о введении безвизового режима с Украиной и началу переговоров о "дорожной карте" по заключению такого соглашения.

О Беларуси. В Беларуси 29-летний гражданин получил приговор по статье "Участие в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства".

На скамье подсудимых оказался житель населенного пункта Поставы Алексей Ершов, который принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне террористической группировки "ДНР".

Об РФ. В МИД РФ заявили, что в Украине "ничего такого не происходит", чтобы поставлять ее Вооруженным силам американское оружие.