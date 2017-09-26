У Білорусі вперше засудили бойовика "ДНР"

У Білорусі 29-річний громадянин отримав вирок за статтею "Участь в збройному формуванні однієї з протиборчих сторін на території іноземної держави, а так само участь у збройному конфлікті, військових діях без уповноваження держави і за відсутності ознак найманства".

Про це пише 26 вересня "Наша Ніва".

За даними журналістів, суд проходив у Вітебську за закритими дверима.

На лаві підсудних опинився житель населеного пункту Постави Олексій Єршов, який брав участь у збройному конфлікті на сході України на боці терористичного угрупування "ДНР".

В підсумку за вироком суду Єршов засуджений на 2 роки обмеження волі без направлення в виправні установи, так звану "домашню хімію".

Видання зазначає, що Єршов не соромився викладати знімки з бойових дій в соціальних мережах. В результаті є багато фото, де він позує з вогнепальною зброєю, танками, на тлі в'їзду в Донецьк.

У Білорусі Олексій мав дружину й дитину.

Раніше білорусів, які воюють на території іноземних держав, могли засудити тільки за статтею "найманство", проте потім з ініціативи КДБ було внесено зміни до Кримінального кодексу, в результаті чого за гратами можуть опинитися і ті, хто бореться не за гроші, а з ідейних переконань.

Раніше не були відомі випадки, щоб у Білорусі судили саме за участь у бойових діях, зазначає "Наша Ніва".