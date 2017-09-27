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Генштаб: У Калинівці горить 10% від всієї площі арсеналу

Середа, 27 вересня 2017, 04:30

Територія загоряння на складах боєприпасів в районі Калинівки Вінницької області становить близько 10% від загальної площі арсеналу.

Про це повідомляє Генштаб на сторінці в Facebook.

Відзначається, що в половині сховищ, охоплених вогнем, боєприпасів немає.

"На складах Озброєння Збройних Сил України, що розташовані в районі населеного пункту Калинівка на Вінниччині, продовжуються заходи з локалізації пожежі. Площа займання складає близько 10 відсотків від загальної площі арсеналу. У половині охоплених вогнем сховищ боєприпаси відсутні", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що підрозділи Нацгвардії і Нацполіціі разом з місцевою владою проводять евакуацію людей з навколишніх населених пунктів: Калинівка, Павлівка і Мізяки.

Як відомо, у вівторок ввечері сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Внаслідок надзвичайної події змінено маршрути 14 поїздівВ'їзди до Вінницької області трасою м-21 Вінниця-Житомир-Могилів-Подільський перекрито.

Окрім того, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

"Українська правда" у Threads

Теми: Вінницька областьнадзвичайна подіяГенштаб
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