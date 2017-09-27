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Через ситуацію на Вінничині Порошенко скликає військовий кабінет

Середа, 27 вересня 2017, 10:27

Президент Петро Порошенко збирає військове командування для пошуку шляхів ліквідації надзвичайної ситуації, що виникла в Калинівці Вінницької області.

Про це він сам повідомив у Facebook.

"Прийняв рішення скликати військовий кабінет за участі прем'єр-міністра, секретаря РНБО, міністра оборони, начальника Генштабу, голови СБУ, а також керівництва Нацполіції, Нацгвардії та Служби надзвичайних ситуацій", - пише глава держави.

Також він розповів, що, отримавши доповідь начальника Генштабу Віктора Муженка та голови СБУ Василя Грицака, доручив їм терміново вилетіти до Вінничини.

"Також протягом ночі отримував інформацію штабу з ліквідації аварії, від прем'єр-міністра та міністра оборони. Хочу відзначити ефективні дії центральної та місцевої влади під час евакуації населення. Окремо хочу подякувати всім волонтерам, які допомагають рятувати людей", - повідомив президент.

За його словами, "військовий кабінет" збереться після повернення голів Генштабу та СБУ з Калинівки.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі села Калинівка Вінницької області. Це призвело до детонації снарядів.

Внаслідок надзвичайної події змінено маршрути 14 поїздівВ'їзди до Вінницької області трасою м-21 Вінниця-Житомир-Могилів-Подільський перекрито.

Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

За фактами вибухів у Калинівці до ЄРДР внесено інформацію за попередньою кваліфікацією "диверсія".

Українська правда

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Теми: Вінницька областьнадзвичайна подіяПорошенкоармія
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