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Порошенко проситиме Раду ухвалити закон про Донбас за один тиждень

П'ятниця, 29 вересня 2017, 13:38

В адміністрації президента завершили узгодження з партнерами законопроекту "Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією  Донецької та Луганської областей України".

Про це розповіло джерело "Європейської правди" в АП.

Ближчим часом документ буде зареєстрований в парламенті. Суб’єкт законодавчої ініціативи наразі не визначений, але висока імовірність, що проект подасть президент у статусі невідкладного.

Після консультацій з іноземними партнерами, в тому числі з країнами-учасницями Нормандського формату та США, до проекту було внесено зміни, зазначив співрозмовник.

Законопроект має законодавчо закріпити Росію як країну-агресора. Правовий режим АТО буде замінено на новий режим, якого зараз немає в законодавстві.

"Ми запроваджуємо термін російська окупаційна влада. Ми також констатуємо, що Україна не несе жодної відповідальності за дії окупаційної влади і визнає нікчемними всі документи, ухвалені окупаційною владою", - розповіло джерело ЄП.

В АП очікують, що ухвалення закону посилить позиції України в Міжнародному суді ООН, а також допоможе в узгодженні потрібного Києву формата миротворчої операції.

"Базовий принцип миротворчих операцій ООН – неупередженість. І ми зможемо вимагати, відсутності росіян у складі миротворчої місії, якщо вони будуть визнані країною-агресором", - зауважив співрозмовник.

Водночас, розробники закону наполягають, що новий закон буде необхідно ухвалити протягом одного пленарного тижня. Це пов’язане з тим, що 18 жовтня завершується термін дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу.

"Ми сподіваємося на те, що депутати проявлять державницьку позицію", - зауважив з цього приводу співрозмовник.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасПорошенко
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