Порошенко будет просить Раду принять закон о Донбассе за неделю

В администрации президента завершили согласование с партнерами законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины".

Об этом рассказал источник "Европейской правды" в АП.

В ближайшее время документ будет зарегистрирован в парламенте. Субъект законодательной инициативы пока не определен, но высока вероятность, что проект в статусе неотложного подаст президент.

После консультаций с иностранными партнерами, в том числе со странами-участницами Нормандского формата и США, в проект были внесены изменения, отметил собеседник.

Законопроект должен законодательно закрепить статус России как страны-агрессора. Правовой режим АТО будет заменен новым режимом, которого сейчас нет в законодательстве.

"Мы вводим термин "российская оккупационная власть". Мы также констатируем, что Украина не несет никакой ответственности за действия оккупационных властей и признает ничтожными все документы, принятые оккупационными властями", - рассказал источник ЕП.

В АП ожидают, что принятие закона усилит позиции Украины в Международном суде ООН, а также поможет в согласовании нужного Киеву формата миротворческой операции.

"Базовый принцип миротворческих операций ООН - беспристрастность. И мы сможем требовать, отсутствия россиян в составе миротворческой миссии, если они будут признаны страной-агрессором", - отметил собеседник.

В то же время разработчики закона настаивают, что новый закон будет необходимо принять в течение одной пленарной недели.Это связано с тем, что 18 октября истекает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

"Мы надеемся на то, что депутаты проявят государственную позицию", - заметил по этому поводу собеседник.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что представители России, страны-агрессора, не могут входить в миротворческую миссию ООН в Донбассе, поскольку тогда будет нарушен главный принцип ООН - беспристрастность.