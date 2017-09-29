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Гелетей каже, що службовець УДО приватно возив його родину

П'ятниця, 29 вересня 2017, 22:24

Керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей заявив, що розслідування про використання ним державних охоронців для виконання приватних доручень, будується на домислах.

Про це він написав на Facebook у п'ятницю ввечері.

"Матеріал будується на суцільних домислах і викривленій інформації, зводячи наклеп на військовослужбовців Управління державної охорони України та особисто на мене", - вважає він.

Гелетей наголосив, що інформація про те, що він використовує військовослужбовців УДО з метою власної фізичної охорони абсолютно не відповідає дійсності.

"Військовослужбовець із апарату Начальника УДО, який постійно мене супроводжує у робочий час, виконує функцію помічника та діє виключно в межах своїх функціональних обов’язків", - запевнив він.

За словами керівника УДО, військовослужбовець, якого журналісти називають його "приватним водієм", проходить військову службу в Управлінні державної охорони України у якості одного з водіїв службового автомобіля.

"На час святкування мого ювілею, коли у водія були законні вихідні, він, у якості особистої послуги, два дні надавав короткотривалі приватні водійські послуги моїй родині на особистому автомобілі мого тестя", - повідомив Гелетей.

Він також додав, що вказане в сюжеті авто і квартира належать його тестю.

"Те, що цим майном періодично користуються його онуки – природне бажання, і нічого протизаконного особисто я в цьому не бачу", - заявив чиновник.

"Єдина причина присутності військовослужбовців УДО на місці святкування мого ювілею полягає в тому, що на заході були присутні особи, щодо яких ми зобов’язані виконувати охоронні заходи згідно чинного Законодавства України, які здійснюються постійно, безперервно та без виключень по відношенню до кожної охоронюваної особи, де б вона не була і що б не робила", - додав він.

Гелетей запевнив, що у колективі УДО панує професійна взаємоповага, кожен військовослужбовець діє виключно в межах своїх посадових обов’язків, тому звинувачення у тому, що він використовує підлеглих як особистих слуг принижують їхню честь і гідність.

Українська правда

Теми: УДО
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