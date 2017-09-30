ГПУ не знайшла криміналу у підвищенні цін на скраплений газ

У провадженні слідчих Генеральної прокуратури кримінальних проваджень за фактом підвищення цін на скраплений газ немає.

Про це повідомили у ГПУ у відповідь на запит проекту "Марлін" щодо того, чи були встановлені порушення під час росту цін на паливо згідно доручення Президента України Петра Порошенка.

Разом з тим у Нацполіції порадили звернутися за інформацією до іншого контролюючого органу.

"До повноважень поліції не належить розгляд питань в сфері ціноутворення скрапленого газу, вчинення заходів спрямованих на зниження його вартості та підтримки конкуренції на ринку обігу газу. З вище зазначених питань, радимо звернутися з відповідним запитом до Антимонопольного комітету України", - повідомив заступник начальника Департаменту захисту економіки Національної поліції України Ігор Звездін.

Як відомо, на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.

Протягом серпня відбулося різке здороження ціни на газ на автозаправних станціях - у півтора рази, оптові ціни на пальне зросли вдвічі.

На початку вересня Антимонопольний комітет порушив справу за ознаками узгоджених дій на ринку скрапленого газу.

30 серпня президент Петро Порошенко заявив, що ціна на скраплений газ має бути знижена.

"Вже у другій половині вересня поставлено завдання, впевнений, що воно має бути виконано, щодо зниження ціни на скраплений газ і притягнення до відповідальності тих, хто допустив порушення, якщо вони будуть встановлені", - заявляв Порошенко.

За його словами, відповідні завдання дано Нацполіції та Генпрокуратурі і найближчим часом результати стануть відомі.

Читайте також "Ціни на автогаз б'ють рекорди: чому і що буде далі"

Українська правда