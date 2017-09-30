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ГПУ не нашла криминала в повышении цен на сжиженный газ

Суббота, 30 сентября 2017, 13:30
ГПУ не нашла криминала в повышении цен на сжиженный газ

В производстве следователей Генеральной прокуратуры уголовных производств по факту повышения цен на сжиженный газ нет.

Об этом сообщили в ГПУ в ответ на запрос проекта "Марлин" относительно того, были ли установлены нарушения во время роста цен на топливо согласно поручению президента Украины Петра Порошенко.

 

Вместе с тем в Нацполиции посоветовали обратиться за информацией к другому контролирующего органа.

"К полномочиям полиции не входит рассмотрение вопросов в сфере ценообразования сжиженного газа, совершение мероприятий, направленных на снижение его стоимости и поддержки конкуренции на рынке оборота газа. Из выше указанных вопросов, советуем обратиться с соответствующим запросом в Антимонопольный комитет Украины", - сообщил заместитель начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Игорь Звездин.

 

Как известно, в начале июня СБУ разоблачила большинство импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях.

В уголовном производстве, в рамках которого СБУ заблокировала счета и ресурсы ряда импортеров сжиженного газа, участвует 31 юридическое лицо, в том числе пять импортеров СУГ и два экспедитора.

В августе произошло резкое подорожание цены на газ на автозаправочных станциях - в полтора раза, оптовые цены на топливо выросли вдвое.

В начале сентября Антимонопольный комитет открыл дело по признакам согласованных действий на рынке сжиженного газа.

30 августа президент Петр Порошенко заявил, что цена на сжиженный газ должна быть снижена.

"Уже во второй половине сентября поставлена ​​задача, уверен, что она должна быть выполнена, по снижению цены на сжиженный газ и привлечению к ответственности тех, кто допустил нарушения, если они будут установлены", - заявлял Порошенко.

По его словам, соответствующие задачи поставлены Нацполиции и Генпрокуратуре и в ближайшее время результаты станут известны.

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Украинская правда 

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Темы: газГенпрокуратураПорошенко
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