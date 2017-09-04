Поляков похвалився довідкою від психіатра

Нардеп від "Народного фронту" Максим Поляков пройшов психіатричний огляд, який анонсував на минулому тижні.

Про це він сам заявив на свій сторінці в Facebook.

"Враховуючи висловлювання директора НАБУ Артема Ситника щодо того, що Поляков є психічно хворим, сьогодні зранку, як і обіцяв, я пройшов медичний огляд у лікаря-психіатра Київського міського психоневрологічного диспансеру №3", - написав Поляков.

Також він додав, що згідно консультативного висновку психічних розладів виявлено не було.

Як відомо, наприкінці липня Поляков звернувся до Генпрокуратури з вимогою почати кримінальне провадження за фактом перешкоджання його депутатській діяльності співробітниками НАБУ, а також передав туди матеріали про зловживання службовим становищем директором НАБУ Артемом Ситником.

За словами Полякова, у нього є "фантастична, скажена" інформація після якої "будь-який керівник НАБУ повинен, як мінімум, написати заяву і скласти повноваження".

У свою чергу Ситник назвав звинувачення на його адресу від Полякова випадком, гідним уваги психіатра.

Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину, якому суд, на час слідства, обрав йому заставу в 304 тисячі гривень і зобов’язав носити електронний браслет.

Нардеп кілька разів відмовлявся вдягати його на себе.

Проте 23 серпня правоохоронці надягли електронний браслет стеження на народного депутата Максима Полякова.

Українська правда