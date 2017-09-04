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Тука сумнівається в можливості введення миротворців на Донбас

Понеділок, 4 вересня 2017, 19:52

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука сумнівається в можливості введення миротворчої місії на Донбас.

Про це він заявив у ефірі 5 каналу.

"У мене є більші застереження щодо того, чи вдасться взагалі реалізувати використання миротворчих сил. Якщо це питання під трьома більшими знаками питання, а на сьогодні це так, то чи варто в тіло закону відразу закладати невизначені формулювання, побажання?" - сказав він.

Заступник міністра підкреслив, що передбачення в законопроекті про реінтеграцію Донбасу введення миротворчої місії є для нього новиною.

З слів Туки, такий законопроект буде внесено у Верховну Раду до кінця вересня.

Як відомо, Рада національної безпеки й оборони розгляне законопроект про реінтеграцію Донбасу після узгодження одного із трьох варіантів введення миротворчої місії на Донбас.

Президент Петро Порошенко має намір ініціювати введення миротворчої місії ООН на Донбас на сесії Генеральної асамблеї ООН у США у вересні.

Українські новини

"Українська правда" у Threads

Теми: ТукаДонбас
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