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ГПУ закрила справу проти Данилюка

Понеділок, 4 вересня 2017, 22:47

Генпрокуратура закрила провадження про повноту сплати податків міністром фінансів Олександром Данилюком, ініційованим за запитом народного депутата.

Відповідну інформацію в ефірі "Громадського" прокоментував Данилюк в понеділок увечері.

"Для мене було від початку ясно, що це дуже проста справа, і сам факт, що такі справи відкриваються, каже, що ми робимо правильні речі", - сказав він.

Глава Мінфіну пояснив відкриття цієї справи опором, який здійснює відомство в його боротьбі з різними силами.

"(Поставили) необхідні питання - ми на них відповіли. Справу закрили. Треба дивитися в майбутнє", - сказав Данилюк.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 18 липня прийняв ухвалу про призначення ДФС позапланової документальної перевірки Данилюка з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1998 по 2016 роки.

Документ був прийнятий за клопотанням прокурора департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури в зв'язку з депутатським зверненням.

Згідно з текстом визначення в реєстрі судових рішень, цей департамент здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 4 липня 2017 року по ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 Кримінального кодексу (умисне ухилення від сплати податків).

Раніше народний депутат з коаліційної фракції партії "Народний фронт" Тетяна Чорновіл повідомила про подачу депутатського звернення генпрокурору Юрію Луценку з проханням розслідувати наявні, на її думку, істотні розбіжності між доходами і витратами Данилюка в 2010-2014 роках, коли він очолював Координаційний центр з упровадження економічних реформ при адміністрації президента.

Як стверджує депутат, згідно з наявною податковою інформацією про доходи, глава Мінфіну отримав в ці роки з законних джерел 556,16 тис. грн, однак придбав у власність житловий будинок площею 290 кв. м і, за попереднім договором купівлі-продажу, вартістю 2,054 млн грн, автомобіль БМВ Х5 2008 року в. і в 2014 році розмісти на рахунках Укрсоцбанку 519,67 тис. грн.

"Міністр фінансів Данилюк фінансується Льовочкіним (екс-глава Адміністрації президента, зараз - народний депутат)", - заявила Чорновіл на своєму персональному сайті.

У свою чергу глава Мінфіну категорично відкинув звинувачення в несплаті податків, пояснивши розбіжності між його доходами і витратами в 2010-2014 рр. своєю роботою в приватному бізнесі в попередні роки.

Він оскаржив ухвалу суду, вважаючи незаконним дії прокуратури і судді, але одночасно попросив ДФС максимально швидко провести його податкову перевірку, щоб не створювати загрозу випуску єврооблігацій, переговорам з МВФ і бюджетного процесу.

У цю дискусію втрутилася також глава податкового комітету Ради Ніна Южаніна.

У четвер на своїй сторінці в Facebook вона висловилася за перевірку Данилюка не тільки на предмет сплати податків, а й "фактів участі (ймовірного) в розкраданні країни в період перебування ним на посаді керівника Координаційного центру з упровадження економічних реформ при Адміністрації президента Януковича". При цьому депутат спростувала чутки про бажання зайняти пост глави Мінфіну.

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" в Threads

Теми: ГенпрокуратураОлександр Данилюк
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