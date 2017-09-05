Нищук хоче зробити графіті на Грушевського пам'яткою нацзначення

Міністр культури Євген Нищук виступає за надання статусу пам’ятки національного значення графіти на фасаді будинку по вулиці Грушевського, 4 після їх відновлення.

Про це повідомляють "Українські новини".

За словами міністра, на даний момент графити відноситься до об'єктів місцевого значення.

"Після того, що сталося ... будемо клопотати перед Кабінетом міністрів, щоб перевести його (арт-об'єкт) в статус національного", - сказав Нищук.

Він зазначив, що в зв'язку з цим буде проходити фотофіксація та паспортизація об'єкта.

Міністр також виступає за оголошення 2018-го роком відновлення культурної спадщини та реставрації.

Як відомо, 3 вересня з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Пізніше 3 вересня розгромили вхід до магазину люкс-меблів "Емпоріум".

Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут звернеться до поліції та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії.

Прокуратура Києва №6 відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті.

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко у Twitter написав, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

4 вересня із магазина "Емпоріум" взялися вивозити меблі.

4 вересня стріт-арт художник Sociopath розповів, що домовився з міністром культури Євгеном Нищуком відновити графіті на Грушевського.