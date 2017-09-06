Правоохоронці обшукують офіс інформагентства Димінського

У Львові правоохоронці прийшли з обшуками в офіс інформагентства "ZIK" у справі про смертельне ДТП за участю автомобіля бізнесмена Петра Димінського.

Про це 6 вересня повідомило саме інформагентство.

"ZIK заявляє: правоохоронні органи прийшли з обшуками в офіс Інформагентства та телеканалу у Львові за адресою вул. Вороного, 3. Причиною обшуків є нібито слідчі дії у рамках справи про смертельну ДТП за участі автомобіля, який належить інвестору ZIKу Петру Димінському", - йдеться у повідомленні.

Як стверджують в агентстві, Димінський був у цьому приміщенні лише один раз - вісім років тому під час відкриття прес-центру.

"Це вже виходить за межі й інакше, як рейдерським захопленням, названо бути не може. Робота телестудії та інформаційного агентства частково заблокована. У діях правоохоронців відсутня будь-яка логіка. Це просто політичне замовлення Авакова і Ко", - заявив генеральний директор "ZIK" Ігор Туркевич.

Також у повідомленні зазначають, що правоохоронці обшукували офіс Димінського на старій базі футбольного клубу "Карпати".

Водночас "Українські новини" повідомили, що спецпідрозділ Корпус оперативно-раптової дії проводить обшук в охоронця Димінського Андрія Борща.

"Наразі правоохоронці із залученням (співробітників) КОРДа проводять обшук", - сказав адвокат охоронця Владислав Матяшук.

З його слів, обшук проводиться за місцем проживання Борща.

Як повідомлялося, у Львові Нацполіція 6 вересня проводить обшуки в офісах і помешканнях бізнесмена Петра Димінського, щоб відібрати його ДНК для експертизи у справі про смертельну автомобільну аварію.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10. В аварії загинула 31-річна Наталія Тріла.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

22 серпня вранці бізнесмену була офіційно вручена повістка на допит. Через годину він вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

23 серпня Димінський не прибув на допит у поліцію.

Поліція встановила відсутність провини охоронця Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.

Сам Димінський каже, що готовий співпрацювати зі слідством, однак досі не повернувся з-за кордону.

5 вересня охоронцю Димінського Андрію Борщу, якому висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП, змінили міру запобіжного заходу з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.