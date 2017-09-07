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Стрілянина в Княжичах: ще двом підозрюваним обрали запобіжний захід

Четвер, 7 вересня 2017, 13:52

Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та одягнення електронного браслету для двох підозрюваних у розстрілі поліцейських у Княжичах: КОРДівцю Андрію Курті та столичному слідчому Роману Мариновському.

Про це повідомляє "Громадське".

За даними видання, 6 і 7 вересня суд відправив їх під цілодобовий домашній арешт на два місяці й зобов’язав здати документи для виїзду за кордон.

Також повідомляється, що до рішення щодо запобіжного заходу Курта не був відсторонений від посади старшого інспектора КОРДу й продовжував працювати.

За версією слідства, він зробив не менше трьох пострілів по автомобілю, де перебували співробітники ДСО і поліцейські розвідники в Княжичах минулого року. Утім, кулі зі зброї Курти нікого не поранили і не вбили, відтак йому закидають замах на умисне вбивство та перевищення службових повноважень.

Раніше повідомлялося, що колишньому керівнику управління карного розшуку Києва Леоніду Куряті, якому раніше висунули підозру у справі про стрілянину у Княжичах, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та електронний браслет.

Як відомо, 30 серпня генпрокурор Юрій Луценко назвав 3 підозрюваних у смертельній перестрілці в Княжичах, що сталася уночі 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Броварського району.

Тоді, внаслідок перестрілки загинуло 5 правоохоронців: двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських - розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.

Генпрокуратура вже вручила підозри трьом особам, які організували та уможливили застосування вогнепальної зброї у селі Княжичі Київської області, де загинули 5 осіб. А також повідомили, що планується вручити ще 8 підозр.

Українська правда

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Теми: судкримінал
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