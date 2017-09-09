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В Україні стартували навчання Rapid Trident-2017

Субота, 9 вересня 2017, 02:06
В Україні стартували навчання Rapid Trident-2017

8 вересня на базі аеродрому бригади тактичної авіації імені Петра Франка розпочалася перша фаза навчань "Rapid Trident - 2017".

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"В рамках українсько-американських командно-штабних навчань "Rapid Trident – 2017" заокеанські партнери з однієї з авіаційних баз Сполучених Штатів Америки прибули на українську землю з метою навчити українських колег-авіаторів методам взаємодії з іншими родами військ у різних умовах", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що американські фахівці проведуть ряд теоретичних і практичних занять з медичної підготовки, зокрема з аеромедичної евакуації та транспортуванню та десантуванню вантажів та особового складу.

У Міноборони додали, що в цілому навчання буде сприяти підвищенню рівня бойового вишколу Повітряних Сил ЗС України та Збройних Сил України.

Як повідомлялося,національна армія Молдови всупереч забороні президента Ігоря Додона бере участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident 2017, які проходять на території України.

Сам Додон обіцяє покарати військових, які всупереч його забороні беруть участь у міжнародних навчаннях в Україні.

Теми: Міноборони
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