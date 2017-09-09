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Полторак заявив, що ЗСУ в АТО озброять танками "Оплот"

Субота, 9 вересня 2017, 23:06

Ухвалено рішення щодо підписання договорів на виробництво і поставку танків "Оплот" до зони АТО. 

Про це повідомив глава Міноборони Степан Полторак.

"Після завершення усіх процедур підприємства Харкова, які виробляють броньовану техніку, отримають замовлення на поставку техніки більше, ніж за 26 років до цього", - заявив Полторак. 

Він додав, що танк "Оплот" - "сучасна бойова машина, яка зараз експортується до багатьох країн світу, але відсутня на озброєнні Збройних Сил України". 

Також глава МОУ зазначив, що станом на вересень 2017 року танками укомплектовані практично 100% танкових підрозділів Збройних сил України. 

"За рахунок належного фінансування з державного бюджету та вчасного виконання державного оборонного замовлення, танками укомплектовані практично сто відсотків танкових підрозділів. За рахунок поставки тренажерів для підготовки екіпажів у навчальні заклади Львова і Харкова, триває якісне навчання фахівців", - заявив міністр оборони.

Українська правда 

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Теми: арміяПолторак
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