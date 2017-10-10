Меттіс закликав армію бути готовою до військового рішення щодо КНДР

Армія США "повинна бути в готовності" перед обличчям провокацій північнокорейського режиму.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, передає телеканал CBS.

Виступаючи з основною доповіддю на щорічній зустрічі Асоціації американської армії, Меттіс виклав нинішню стратегію щодо Північної Кореї для американських військових, заявивши: "Зараз вона очолюється дипломатами, покладені економічні санкції, підкріплені зусиллями змусити Північну Корею звернути з її шляху".

Однак він визнав, що "ні ви, ні я не можемо сказати, яке майбутнє очікує режим".

"Є одна річ, яку може зробити армія США і це те, що ви повинні бути готові до того, щоб забезпечити військові варіанти, які зможе використати наш президент, якщо це необхідно", - сказав Маттіс.

Меттіс висловив підтримку поточного дипломатичному підходу до кризи, включаючи санкції ООН.

"Але це означає, що армія США повинна бути готова, і тому, бути готовими, це ваш обов'язок в цей момент. І я знаю, що армія завжди буде виконувати свій обов'язок", - додав глава Пентагону.

Як повідомлялося, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав ядерну програму Пхеньяна "дорогоцінним мечем", покликаним захистити КНДР від агресії.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що всі дипломатичні зусилля і угоди з КНДР про денуклеаризацію Корейського півострова були безуспішними, натякаючи на військовий варіант.

Він також попередив Північну Корею про готовність застосувати силу, проте заявив, що цей варіант не є пріоритетним для Вашингтона.

1 жовтня Трамп порадив держсекретарю Рексу Тіллерсону не витрачати час на спроби переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином.