Мэттис призвал армию быть готовой к военному решению по КНДР

Армия США "должна быть в готовности" перед лицом продолжающихся провокаций северокорейского режима.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает телеканал CBS.

Выступая с основным докладом на ежегодной встрече Ассоциации американской армии, Мэттис изложил нынешнюю стратегию в отношении Северной Кореи для американских военных, заявив: "Сейчас она возглавляется дипломатами, возложены экономические санкции, подкрепленные усилиями заставить Северную Корею свернуть с ее пути".

Однако он признал, что "ни вы, ни я не можем сказать, какое будущее ожидает режим".

"Есть одна вещь, которую может сделать армия США и это то, что вы должны быть готовы к тому, чтобы обеспечить военные варианты, которыми может воспользоваться наш президент, если это необходимо", - сказал Маттис.

Мэттис выразил поддержку текущему дипломатическому подходу к кризису, включая санкции ООН.

"Но это означает, что армия США должна быть готова, и поэтому, быть готовыми, это ваш долг в этот момент. И я знаю, что армия всегда будет выполнять свой долг", - добавил глава Пентагона.

Как сообщалось, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал ядерную программу Пхеньяна "драгоценным мечом", призванным защитить КНДР от агрессии.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что все дипломатические усилия и соглашения с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова были безуспешными, намекая на военный вариант.

Он также предупредил Северную Корею о готовности применить силу, однако заявил, что этот вариант не является приоритетным для Вашингтона.

1 октября Трамп посоветовал госсекретарю Рексу Тиллерсон не тратить время на попытки переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.