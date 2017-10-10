Три нардепи подали до суду на Гройсмана

Народні депутати Андрій Деркач, Юрій Одарченко та Валерій Дубіль подали до суду на прем'єра Володимира Гройсмана з вимогою негайно визначити кандидата на посаду міністра охорони здоров'я.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав нардеп Андрій Деркач.

"Разом із колегами-депутатами подали до суду на Володимира Гройсмана. Вимагаємо від прем'єра негайно внести до Верховної Ради подання на призначення міністра охорони здоров'я України", - написав він.

Деркач пояснив, що за півтора року роботи Гройсмана в Кабміні він так і не призначив міністра охорони здоров'я.

"За цей час прем'єр не зробив жодної спроби призначити легітимного міністра. Підкреслюю, жодної. Судячи з усього, Гройсман першовідкривач формули, як призначити на одну з ключових посад в державі людину і не погоджувати її з Верховною Радою", - додав Деркач.

Він заявив, що "найважливішу сферу, що стосується життя і здоров'я українців, віддано на відкуп людини з невизначеним статусом - в.о. міністра".

Деркач запевняє, що "за час нелегітимного керівництва МОЗ Супрун наламала чимало дров".

За його словами, нова медична реформа порушує права українців, також відсутні вакцини і сироватки від сказу і ботулізму і "зірвано програму закупівлі ліків за останні три роки". При цьому, нардеп запевняє, що на це все прем'єр-міністр ніяк не відреагував.

"Тому ми вимагаємо у суду визнати протиправною бездіяльність прем'єра і зобов'язати його негайно внести до Верховної Ради подання на призначення міністра охорони здоров'я України. Позовна заява подана від імені народних депутатів: Андрія Деркача, Юрія Одарченка та Валерія Дубіля", - підсумував Деркач.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів майже рік не може призначити членів Наглядової ради Концерну "Укроборонпром". При цьому, ще в січні Гройсман пообіцяв зробити це "найближчим часом".

Українська правда