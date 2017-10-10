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Три нардепа подали в суд на Гройсмана

Вторник, 10 октября 2017, 11:05
Три нардепа подали в суд на Гройсмана
ukrinform

Народные депутаты Андрей Деркач, Юрий Одарченко и Валерий Дубиль подали в суд на премьера Владимира Гройсмана с требованием немедленно подать кандидата на должность министра здравоохранения.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Андрей Деркач.

"Вместе с коллегами-депутатами подали в суд на Владимира Гройсмана. Требуем от премьера немедленно внести в Верховную Раду представление на назначение министра здравоохранения Украины", - написал он.

Деркач пояснил, что за полтора года работы Гройсмана в Кабмине он так и не назначил министра здравоохранения.

"За это время премьер не сделал ни одной попытки назначить легитимного министра. Подчеркиваю, ни одной. Судя по всему, Гройсман первооткрыватель формулы, как назначить на одну из ключевых должностей в государстве человека и не согласовывать его с Верховной Радой", - добавил Деркач.

Он заявил, что "важнейшая сфера, касающаяся жизни и здоровья украинцев, отдана на откуп человека с неопределенным статусом – и.о. министра".

Деркач уверяет, что "за время нелегитимного руководства Минздрава Супрун наломала немало дров".

По его словам, новая медицинская реформа нарушает права украинцев, также отсутствуют вакцины и сыворотки от бешенства и ботулизма и "сорвана программа закупки лекарств за последние три года". При этом, нардеп уверяет, что на это все премьер-министр никак не отреагировал.

"Поэтому мы требуем у суда признать противоправной бездеятельность премьера и обязать его немедленно внести в Верховную Раду представление на назначение министра здравоохранения Украины. Исковое заявление подано от имени народных депутатов: Андрея Деркача, Юрия Одарченко и Валерия Дубиля", - подытожил Деркач.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров почти год не может назначить членов Наблюдательного совета Концерна "Укроборонпром". При этом, еще в январе Гройсман пообещал сделать это в "ближайшее время".

Украинская правда

Темы: ГройсманМинздравсуд
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