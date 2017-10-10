У штабі АТО перевіряють інформацію про затримання в Росії "військового ЗСУ"
Вівторок, 10 жовтня 2017, 11:49
В штабі АТО не мають інформації щодо нібито затримання Росією на кордоні людини, котра назвалася військовослужбовцем української армії.
Про це "Українській правді" сказали у прес-службі штабу АТО у вівторок.
"У нас немає поки що інформації. Якщо з'явиться – оприлюднимо", – сказав речник штабу Анатолій Стельмах.
Немає підтвердження якогось затримання і в Державній прикордонній службі.
Як повідомлялося, російські прикордонники заявили 10 жовтня, що затримали за порушення кордону на луганському напрямку людину, котра назвалася військовослужбовцем української армії.
Валентина Романенко, УП