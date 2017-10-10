В штабе АТО проверяют информацию о задержании в России "военного ВСУ"
Вторник, 10 октября 2017, 11:49
В штабе АТО не имеют информации о якобы задержании Россией на границе человека, назвавшегося военнослужащим украинской армии.
Об этом "Украинской правде" сказали в пресс-службе штаба АТО во вторник.
"У нас нет пока информации. Если появится - обнародуем", - сказал спикер штаба Анатолий Стельмах.
Нет подтверждения какого-либо задержания и в Государственной пограничной службе.
Как сообщалось, российские пограничники заявили 10 октября, что задержали за нарушение границы на луганском направлении человека, назвавшегося военнослужащим украинской армии.
Валентина Романенко, УП