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РосЗМІ розповіли про таємний з'їзд "українських діаспор" в анексованому Криму

Вівторок, 10 жовтня 2017, 16:04

Російське агентство "РИА Новости" повідомило, що в анексованому Криму пройшов перший так званий "з'їзд українських діаспор".

Водночас агентство вказує, що імена учасників є таємницею:

"На форум прибули і представники деяких областей України, але їх імена не будуть розголошуватися в цілях безпеки і щоб уникнути загрози життю в Україні, де відбувається придушення будь-якого інакомислення, аж до фізичного знищення незгодних", - заявив "глава держкомітету кримського уряду у справах міжнаціональних відносин" Заур Смирнов.

В іншій новині агентства вказано, що до Криму прибули "представники українських діаспор з Росії, Польщі, Болгарії, Білорусії, Італії, Молдови, Латвії, України, ДНР і ЛНР".

Зазначається, що центральним заходом став круглий стіл на тему "Співпраця українських громадських об'єднань Республіки Крим зі співвітчизниками за кордоном", під час якого учасники підтримали анексію Криму і висловили підтримку Росії щодо "збереження міжнаціонального миру" на півострові.

Як відомо, 19 квітня Міжнародний суд ООН оприлюднив наказ і попередні тимчасові заходи, серед яких міститься одностайно схвалена суддями вимога до Російської Федерації забезпечити доступність освіти українською мовою в АР Крим.

Згідно із статистикою, з 2013 року після анексії Криму Росією на півострові у 36 разів зменшилася чисельність учнів, що навчаються українською мовою.

В 2013 році 7 шкіл Криму здійснювали повний цикл навчання українською мовою, в 2016 році на півострові залишилося лише 28 таких класів.

"Українська правда" у Threads

Теми: КриманексіяРосія
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