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РосЗМИ рассказали о тайном съезде "украинских диаспор" в аннексированном Крыму

Вторник, 10 октября 2017, 16:04

Российское агентство "РИА Новости" сообщило, что в аннексированном Крыму прошел первый так называемый "съезд украинских диаспор".

В то же время агентство указывает, что имена участников засекречены.

"На форум прибыли и представители некоторых областей Украины, но их имена не будут разглашаться в целях безопасности и во избежание угрозы жизни на Украине, где происходит подавление любого инакомыслия, вплоть до физического уничтожения несогласных", - заявил "глава госкомитета крымского правительства в делам межнациональных отношений" Заур Смирнов.

В другой новости агентства указано, что в Крым прибыли "представители украинских диаспор из России, Польши, Болгарии, Белоруссии, Италии, Молдавии, Латвии, Украины, ДНР и ЛНР".

Отмечается, что центральным мероприятием стал круглый стол на тему "Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом", во время которого участники поддержали аннексию Крыма и выразили поддержку России по "сохранению межнационального мира" на полуострове.

Как известно, 19 апреля Международный суд ООН обнародовал приказ и предыдущие временные меры, среди которых содержится единодушно одобрена судьями требование к Российской Федерации обеспечить доступность образования на украинском языке в АР Крым.

Согласно статистике, с 2013 года после аннексии Крыма Россией на полуострове в 36 раз уменьшилась численность учащихся, обучающихся на украинском языке.

В 2013 году 7 школ Крыма осуществляли полный цикл обучения на украинском языке, в 2016 году на полуострове осталось лишь 28 таких классов.

Темы: КрыманнексияРосcия
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