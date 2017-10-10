Розстріл у Лас-Вегасі: У поліції з'явилися подробиці підготовки

Шериф округу Кларк Джозеф Ломбардо заявив про зміни в початковій версії слідства щодо вбивці, який влаштував бійню на кантрі-фестивалі в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє "Настоящее время", з посиланням на поліцію Лас-Вегаса.

Раніше шериф округу Кларк Джозеф Ломбардо говорив, що Педдок відкрив вогонь по глядачах о 22:08 у неділю, 1 жовтня за місцевим часом. В початковій версії зазначалось, що після того, як були зроблені перші постріли, в кімнату до стрільця спробував увійти охоронець готелю Хесус Кампос, але був поранений через двері.

Однак тепер охоронець стверджує, що відреагував не на постріли, а на відкриті двері номера і звуки дрелі, якою Педдок свердлив стіну сусідньої кімнати.

Уточнюється, що, коли Кампос підійшов до його номера щоб з'ясувати, що відбувається, Педдок випустив в нього близько 200 куль. А через 6 хвилин він відкрив вогонь по натовпу і поливав людей вогнем із автоматичної зброї протягом 11 хвилин. І тільки після цього поліція увірвалася в його номер.

Шериф Джозеф Ломбардо також підкреслив, що стрілець цілився не тільки в людей, але й у встановлені на вулиці паливні баки, які було видно з його вікна.

Передбачається, що він хотів одночасно викликати пожежу і збільшити число жертв.

Раніше було відомо, що, перш ніж почати розстрілювати людей з вікна, Педдок встановив дві камери в коридорі готелю і одну - у дверному вічку, щоб заздалегідь знати про наближення поліції.

У поліції підозрюють, що він користувався свердлом, про яке розповів охоронець готелю, для того, щоб встановити чергову камеру або, щоб зробити в стіні отвір для гвинтівки.

Крім установки камер стрілець також просвердлив кілька отворів і навісив грати на двері запасного виходу, яка вела на сходи недалеко від його номера, щоб поліція не змогла скористатися цим виходом.

Також стало відомо, що Педдок заселився в номер, в якому жив у готелі, 25 вересня, а не 28-ого, як було оголошено раніше. У номері поліція виявила цілий арсенал: більше 20 одиниць зброї.

Однак мотиви вбивці поліції досі не зрозумілі.

Як відомо, в ніч на 2 жовтня на фестивалі кантрі поруч з казино "Mandalay Bay" в Лас-Вегасі сталася стрілянина.

В результаті 59 осіб померли, а більше 500 отримали поранення.

Нападник - 64-річний Стівен Крейг Паддок - застрелився. Його знайшли мертвим у готельному номері.

Терористичне угрупування ІДІЛ 2 жовтня оприлюднило заяву, що нападник в Лас-Вегасі був "солдатом ісламської держави". Однак в ФБР не підтвердили цю заяву.

Українська правда