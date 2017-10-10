Расстрел в Лас-Вегасе: У полиции появились подробности подготовки

Шериф округа Кларк Джозеф Ломбардо заявил об изменениях в изначальной версии следствия относительно убийцы, устроившего бойню на кантри-фестивале в Лас-Вегасе.

Об этом, сообщает "Настоящее время" со ссылкой на полицию Лас-Вегаса.

Ранее шериф округа Кларк Джозеф Ломбардо говорил, что Пэддок открыл огонь по зрителям около 22:08 воскресенья, 1 октября по местному времени. Согласно изначальной версии, после того, как были сделаны первые выстрелы, в комнату стрелка попытался войти охранник с отеля Хесус Кампос, но был ранен через дверь.

Однако теперь охранник утверждает, что отреагировал не на выстрелы, а на открытую дверь номера и звуки дрели, которой Пэддок сверлил стену соседнего номера.

Уточняется, что, когда Кампос подошел к его номеру, чтобы выяснить, что происходит, Пэддок выпустил в него порядка 200 пуль. А через 6 минут он открыл огонь по толпе и поливал людей огнем из автоматического оружия в течение 11 минут. И только после этого полиция ворвалась в его номер.

Шериф Джозеф Ломбардо также подчеркнул, что стрелок целился не только в людей, но и в установленные на улице топливные баки, которые были видны из его окна.

Предполагается, что он хотел одновременно вызвать пожар и увеличить число жертв.

Ранее было известно, что, прежде чем начать расстреливать людей из окна, Пэддок установил две камеры в коридоре отеля и одну – в дверном глазке, чтобы заранее знать о приближении полиции.

В полиции подозревают, что он пользовался сверлом, о котором рассказал охранник гостиницы, для того, чтобы установить очередную камеру либо, чтобы проделать в стене отверстие для винтовки.

Помимо установки камер стрелок также просверлил несколько отверстий и навесил решетку на дверь запасного выхода, которая вела на лестницу недалеко от его номера, чтобы полиция не смогла воспользоваться этим выходом.

Также стало известно, что Пэддок заселился в номер, в котором жил в отеле, 25 сентября, а не 28-ого, как было объявлено ранее. В номере полиция обнаружила целый арсенал: более 20 единиц оружия.

Однако мотивы убийцы полиции до сих пор не понятны.

Как известно, в ночь на 2 октября на фестивале кантри рядом с казино "Mandalay Bay" в Лас-Вегасе произошла стрельба.

В результате 59 человек умерли, а более 500 получили ранения.

Нападающий – 64-летний Стивен Крейг Паддок – застрелился. Его нашли мертвым в гостиничном номере.

Террористическая группировка ИГИЛ 2 октября обнародовала заявление, что нападающий в Лас-Вегасе был "солдатом исламского государства". Однако в ФБР не подтвердили это заявление.

Украинская правда